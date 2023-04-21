В Сайрамском районе замерзли фрукты и овощи

В селе Аксуабат от непогоды пострадали сотни крестьянских хозяйств, говорят фермеры, передает OTYRAR.

По словам сельчан, несколько дней подряд температура воздуха падала местами до минус трёх. При таких аномалиях пострадали фруктовые деревья, больше всего замерзли поля с виноградом и картофелем. Сельчане пытались спасти будущий урожай, разжигая ночью костры, но не помогло. По их предварительным подсчётам, они потеряли до 80 процентов продукции.

Жавланбек Абубакиров? владелец крестьянского хозяйства:

«Мы теперь погрязли в долгах. Больше миллиона у меня ушло только на удобрения. А ведь мы еще покупали семена на миллион, несём расходы за поливную воду. У нас практически весь картофель замерз. Осталось примерно 15-20% урожая».

В таком положении оказались и крестьяне соседних районов. У многих нет страховки на случай форс-мажора. И теперь они вынуждены просить у местных властей финансовой поддержки, чтобы возместить часть ущерба. В этом сезоне, скорее всего, подорожает местный картофель, которым, в основном, обеспечивают внутренний рынок.

Рустамбек Абдурасуло, владелец крестьянского хозяйства:

«Цена будет выше, чем в прошлом году. Наверное, Правительство будет решать с импортом картофеля из Пакистана, или из средней Азии. Это не решение вопроса. Это всё равно отразиться на нашем финансовом положении. Фактически этот регион мог бы кормить весь Казахстан ранним картофелем. А сейчас нет такой возможности».

Сколько земель с сельхозпродукцией пострадали в регионе от заморозков, в профильном управлении не знают. Туда еще не поступали из районов данные об ущербе. Об этом рассказал руководитель областного сельхозуправления. Турганбек Оспанов добавил, что фермерам, пострадавшим от непогоды, государством не предусмотрены компенсации. Помочь в решении проблемы чиновники не могут.

Турганбек Оспанов, руководитель управления сельского хозяйства:

«Это ведь не чрезвычайное происшествие. Только при ЧП предусмотрена компенсация от государства. А в данной ситуации выплачивает деньги только страховая компания. Погода была нулевая, минусовая. Об этом заранее было оповещено, поэтому многие успели укрыть свои поля».

Пострадавшие фермеры планируют объединиться и попросить помощи у акима области. Тем временем, в Минсельхозе выясняют масштабы потерь крестьян. Чиновники при этом затрудняются ответить, отразятся ли заморозки на стоимости местных сельхоз товаров. Между тем, холодная погода в Туркестанской области ожидается и сегодня. По данным синоптиков, заморозки будут на севере региона и в его горных районах.