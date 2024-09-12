Достижения аграрного сектора Шымкента: успешные итоги сезона

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В 2024 году сельское хозяйство в Шымкенте демонстрирует активное развитие, показывая высокие темпы роста. По данным управления сельского хозяйства и ветеринарии, в этом году на полях города было посеяно разнообразные сельскохозяйственные культуры на площади 26,5 тысячи гектаров.

Из них:

Зерновые культуры занимают 10,9 тысячи гектаров, из которых 10,3 тысячи гектаров отведены под пшеницу, а 0,6 тысячи гектаров – под ячмень.

Масличные культуры посеяны на площади 3 тысячи гектаров.

Кормовые культуры занимают 9 тысяч гектаров.

Овощи и бахчевые культуры размещены на 3,1 тысячи гектаров.

Картофель выращивается на площади 500 гектаров.

К августу общий объем произведенной сельскохозяйственной продукции достиг 32,5 миллиарда тенге, а индекс физического объема составил 103,3%.

Ожидается, что к концу года с полей будет собрано около 86 тысяч тонн урожая.

Уже на сегодняшний день аграриями Шымкента собрано 66 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что является значительным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности города.

Особое внимание уделяется подготовке к зимнему периоду.

Для обеспечения животных кормами заготовлено 307 тысяч тонн сена и кормов, что составляет 93% от планируемого объема. Этот показатель демонстрирует высокий уровень готовности к зимовке, что способствует стабильности в животноводческом секторе города.

С каждым годом сельское хозяйство Шымкента укрепляет свои позиции.

Благодаря современным технологиям и государственной поддержке, городские аграрии успешно увеличивают производственные мощности, что позволяет горожанам получать качественные и свежие продукты местного производства.

Выращиваемые в регионе культуры, такие как зерновые, овощи и фрукты, не только удовлетворяют потребности жителей Шымкента, но и активно поставляются на рынки других регионов страны.

Таким образом, развитие сельского хозяйства продолжает играть ключевую роль в экономике города, способствуя росту благосостояния его жителей и укреплению продовольственной безопасности.