Жителям Шымкента поднимут зарплату за счет местного бюджета

Показатель минимальной заработной платы в южном мегаполисе увеличат с 78 тысяч тенге до 100 тысяч. На эти цели акимат Шымкента выделил 4,5 млрд тенге, передает OTYRAR.

По официальным данным, в Шымкенте на сегодняшний день проживает 17 тысяч человек, чья заработная плата составляет всего 78 тысяч тенге. По инициативе акима Мурата Айтенова, им дополнительно будут выплачивать деньги из местного бюджета. В общей сложности горожане будут получать зарплату от работодателя ежемесячно 100 тысяч тенге вместо 78. Об этом стало известно на встрече акима с населением.

«Мы посоветовались с депутатами маслихата и решили, что с бюджета выделим 4,5 млрд тенге, вот с 1 апреля выделили эту сумму. В помощь 17 тысячам граждан повысим заработную плату», — сказал Мурат Айтенов, аким Шымкента.

К слову, в Шымкенте активно борются с безработицей. Для этого запущены несколько государственных программ, в рамках которых любой желающий может прийти в Центр занятости и подобрать подходящую вакансию. Возраст не имеет значения — от только закончивших учебу студентов до людей предпенсионного возраста. Программы разные: «Первое рабочее место», «Молодежная практика», «Серебряный возраст».

Только в прошлом году местным властям удалось трудоустроить 65 тысяч горожан. Благодаря таким мерам удалось снизить количество получающих адресную социальную помощь.

«Если в 2021 году получали АСП 50 тысяч семей, в 2022 на 16 тысяч меньше. Мы заинтересованы в том, чтобы трудоустраивать людей. Многие думают, что АСП — это постоянная помощь. Это не так. АСП дается для того, чтобы безработные смогли какое-то время прожить на эту сумму. А после того как он находит работу, его автоматически исключают из списка получателей»,— говорит Мурат Айтенов, аким Шымкента.

Эти и другие вопросы были затронуты на едином приеме населения. На заметку жителям города, каждую первую среду месяца Мурат Айтенов встречается с жителями. Кроме того есть встречи с каждым районом. Прийти может любой желающий без предварительной записи. Адреса обычно выставляют на официальной странице акимата в социальных сетях.