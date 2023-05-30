Более 8000 молодежи трудоустроили в Шымкенте

С января по май 2023 года численность трудоустроенной молодежи в Шымкенте достигла более 8000 тысяч, передает OTYRAR.

В рамках национального проекта по развитию предпринимательства в 2023 году проводится обеспечение работой молодежи.

Среди них: 156 человек прошли онлайн обучение на платформе skills.enbek.kz, 129 человек трудоустроены на социальные рабочие места, 768 человек отправились на молодежную практику.

3 594 человека прошли обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес» и готовятся открыть свое дело. Государство и дальше продолжит обеспечивать работой молодых людей.

Безработная молодежь может обратиться в центры занятости по месту жительства, говорят в акимате города Шымкент.