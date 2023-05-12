Дольщики остались без земли и денег в Сайрамском районе

12 лет жители Сайрама и пайщики местного производственного кооператива не могут получить свои заветные участки.

Они уверяют, что руководство ПК собрало с людей свыше 800 миллионов тенге. Деньги по их данным, сдали больше тысячи человек, которым обещали выделить кооперативные земли под строительство жилья.

Халида Таджиханова, жительница жилого массива «Сайрам»:

«Я отдала 390 тысяч тенге. Мы и дальше потом платили 45 тысяч, 20 тысяч, 15 тысяч тенге. Вся документация и квитанции сохранились. Нет только решения по строительству. От Кызылсу до Ушагаша земли выделили для 1300…1400 человек. Но никто не смог воспользоваться этими участками».

Дольщики кооператива говорят выяснили, что соответствующего постановления о выделении земель под жильё, до сих пор нет. По их словам, в ПК эту информацию тщательно скрывают от людей. А тем временем, на тех самых участках, которые должны были получить люди, сейчас выращивают пшеницу. Руководство кооператива теперь обвиняют в обмане.

Бегали Абдуганиев, пайщик производственного кооператива:

«Уже 12 лет тянется эта история. Можно считать это мошенничеством. Сколько раз мы обращались в прокуратуру, акимат. Ответа нет. Поэтому люди испытывают трудности. В 2011-ом году эти земли перешли в госфонд. В 2014-ом году решение было отменено, сайрамским районным депутатским корпусом. Наши земли в итоге зависли в воздухе».

В кооперативе говорят, что возникли накладки. Якобы группа лиц в свое время незаконно захватила часть территории производственного кооператива и теперь по этому поводу идут судебные разбирательства. На земли пока наложили арест. Поэтому долгое время людям не могут выделить участки, рассказал адвокат кооператива.

Гайрат Юлдашев, адвокат производственного кооператива:

«Мы не можем эти территории перевести в город. Так, как имеется накладка. У них много участков у этой группы людей, которые занимаются захватом земель ПК для дальнейшей перепродажи. От этого страдает народ. Они для личного обогащения занимаются этим долго. Сейчас они шантажируют председателя ПК, чтобы он не подавал иск. Они этим самым хотят заменить председателя ПК».

По данным адвоката, сайрамцы получат свои участки после того, как ПК добьётся в суде аннулирования документов на землю у тех лиц, которые по словам адвоката, захватили территорию кооператива. Известно, что один из госактов уже признали недействительным. Местные жители тем временем написали коллективное заявление в полицию. Правоохранители назначили проверку по этому делу.