Древние катакомбы обнаружили археологи в Туркестанской области

Археологи обнаружили древние погребальные катакомбы, которым около 2000 лет сообщает корреспондент Otyrar со ссылкой на «Хабар 24».

Исследования проводились в Ордабасинском районе. Одна из катакомб под малым курганом оказалась внушительных размеров, состоящая сразу из трёх частей, что ломает существующие, по словам специалистов, научные стереотипы. В самом погребении были найдены весьма интересные находки, которые напомнили о том, что историю важно сохранять. Здесь обнаружены следы древнего государства Кангюй.

С виду курган небольшой, но его глубина превышает 5 метров. Есть здесь и так называемый дромос – это коридор, он протянулся ещё на 8,5 м. Узкая дорожка уводит в прошлое. Историю в деталях здесь изучает профессор Александр Подушкин.

Впервые на раскопки сюда археолог приехал ещё в 1986 году. За годы поисков сотни монет, элементы посуды и украшения. Один из самых знаковых предметов нашли накануне – клевец, он похож на современный ледоруб.

Александр Подушкин, профессор ЮКГПУ г. Шымкента:

«Социальные отношения в государстве Кангюй были очень высокими, развитыми. Судя по всему, существовало сословное общество, то есть разделенное по имущественному признаку».

Существовали профессии и, наконец, самое главное – уровень материальной культуры Кангюй был очень высок. Сейчас к специалистам присоединилась и молодежь. Им дали возможность в прямом смысле прикоснуться к истории.

Ангелина Кесман, студентка ЮКГПУ г. Шымкента:

«Среди артефактов был найден кинжал, пряжка, нож, наконечники стрел и камень. По всей видимости, половина зернотёрки».

Но больше всего экспедицию удивил один из девяти наконечников, который в прошлом был специально деформирован. Ритуальная порча, чтобы его больше не использовали. Такое явление археологи открыли впервые. Раньше они встречали только сломанные мечи, кинжалы, украшения. Все найденные артефакты будут переданы в музей.

Бахадыр Исматов, директор Государственного историко-культурного заповедника «Ордабасы»:

«У нас отдел в музее есть, большая комната, эти артефакты будут там. На радость людям, чтобы они видели, чтобы знали, кто были предки, чем они занимались».

Археологи уверены: впереди у них ещё множество новых открытий. Они хотят, чтобы казахстанцы знали о своём историко-культурном наследии. После того как все находки зафиксируют, катакомбы вновь засыпают, а ландшафт приводят в первоначальный вид.