Еще одна история успешного бизнес проекта при поддержке государства

Развитие и поддержка предпринимательства — одно из приоритетных направлений политики государства. Для поддержки малого и среднего бизнеса реализуются специальные государственные программы.

Проект «Деловой город» предоставляет 1-процентный льготный кредит молодежи и женщинам. Уже сейчас в этом проекте участвуют 52 предпринимателя в Шымкенте.

Многие родители не понаслышке знают, насколько трудно определить ребенка в детский сад. Рынок образовательных дошкольных учреждений до сих пор испытывает дефицит, поэтому любая частная инициатива по открытию детского сада приветствуется как на уровне государства, так и на уровне родителей.

Дана Меирбекова воплотила мечту в реальность. Благодаря проекту «Іскер қала- Деловой город», она получила льготный кредит и открыла детский сад. Сейчас в дошкольном учреждении воспитывается 75 детей. Начинающий предприниматель обеспечила земляков постоянной работой.

Дана Меирбекова, начинающий предприниматель, учредитель детского сада в г.Шымкенте:

«Я сама бухгалтер, но давно мечтала открыть свой бизнес. В этом мне помогли. Получила кредит — 10 миллионов тенге под 1 процент по проекту «Іскер қала». Конечно этих денег не хватило, у меня были сбережения. У нас сейчас три группы, планирую расшириться».

Поддержку в открытии своего дела, Дане оказали специалисты фронт-офиса «Shymkent Invest». Центр работает по принципу «одного окна», предприниматели могут получить бесплатные консультации. Специалисты также проводят маркетинговые исследования и анализы, сопровождая бизнес-проекты.

По итогам прошлого года, за помощью во фронт-офис обратились свыше двух тысяч предпринимателей Шымкента. Под 1 процент взяли кредит 52 предпринимателя.

Кайрат Имашев, депутат городского маслихата, руководитель фракции:

«Сегодня созданы все условия для молодежи, которая хочет открыть свой бизнес. Здесь можно ознакомиться с действующими госпрограммами. Квалифицированные специалисты помогут составить бизнес-план. Лишь бы было желание».

Ежегодно государство выделяет значительные суммы на поддержку малого и среднего бизнеса. Гражданам, которые хотят открыть свое дело, предоставляются гранты и микрокредиты под 2,5 процента. В этом году, в целях поддержки молодежного и женского предпринимательства, кредиты получат свыше 2 000 предпринимателей в Шымкенте.