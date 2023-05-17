Грозы, шквал и сильный дождь: какая погода ждет южан 18 мая

По прогнозам синоптиков, в Шымкенте 18 мая временами ожидаются гроза, шквал.

Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Тем временем, в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

В духовной столице-Туркестане 18 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.