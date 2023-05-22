Казахстан не может обеспечить себя трусами

Казахстан не может обеспечить себя … даже трусами.

Отечественное производство текстильной промышленности не растет, а сокращается. В прошлом году его доля сократилась с 10 до 9%. А вот продажи наоборот увеличиваются.

Так, объем продаж только нижнего белья в прошлом году увеличился на 20%. Всего в Казахстане за год продали больше 150 миллионов изделий. При этом собственное производство составило чуть больше 1%, это даже меньше 2 миллионов штук нижнего белья. Львиная доля всего, что продается в отечественных магазинах и рынках, а это почти 99% — импорт.

Такой же, говорят аналитики, была ситуация и пять лет назад. За это время производство не увеличилось. Главные страны-импортёры нижнего белья это Узбекистан и Китай. Похожая ситуация и в производстве одежды. Наши производители закрывают только небольшую долю потребности казахстанцев в текстиле. Предприниматели говорят, все потому что цепочка сырье-его переработка-конечная продукция, нарушена. Вся материальная база завозится из за границы.

«Вся ткань хорошего и премиального качества везется из Узбекистана, премиальная ткань компакт изготавливается в Турции, касаемо фурнитуры, она везется с Китая. Ткань она есть но она неконкурентоспособность, на выходе готовой продукции она не войдет в тот диапазон, в ту себестоимость, в которой она была бы конкурентоспособность», — говорит Евгений Цой, руководитель отдела маркетинга Актюбинской швейной фабрики.

В национальном объединении предпринимателей легкой промышленности говорят, казахстанские предприниматели не заинтересованы в использовании отечественных тканей. Не помогает поднять их интерес и государство.

«Государство не стимулирует вообще, в целом поставят механизм закупа готовой продукции легкой продукции таким образом, чтобы она шилась из казахстанских тканей, поэтому у нас весь этот бардак идет. И не потому что у нас такие проблемы с сырьем,. Мы сырье можем производить, но для кого его производить, если нашим чиновникам все равно из чего будет шиться военная форма или спецодежда, из какой ткани у нас будут простыни или пододеяльники в государственных учреждениях», — говорит Гулмира Уахитова, председатель Правления СРО Союз ЮЛ и ИП «Нац. объединение предпринимателей легкой промышленности «Qaz Textile Industy».

По словам экономистов, заводов по производству текстиля, в нашей стране ничтожно мало. И их количество не будет расти без поддержки государства. Предпринимателям нужны кредиты по низким ставкам.

«Пока у нас базовая ставка такая высокая в стране, у нас не будет развиваться производство, проще и выгоднее купи-продай заниматься, не производить а спекулировать, грубо говоря 05,45 пока у нас существует очень дорогое фондирование, оно не будет развиваться», — говорит Арман Байганов, экономист.

При этом специалисты отмечают, небольшие отечественные предприятия не могут конкурировать с зарубежными производителями, где производство наладили несколько лет назад, а бренды зарекомендовали себя на рынке. Поддержка нужна и в продвижении отечественных брендов.