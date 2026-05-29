Искусство идеального сна

Тренд на «тихую роскошь» и осознанное отношение к себе окончательно закрепился в Шымкенте. Накануне здесь презентовали текстиль, который меняет само представление об отдыхе, — легендарные европейские бренды Fazzini Atelier и Brinkhaus. Это текстиль уровня закрытых королевских резиденций и спальные системы, которые заказывают лучшие пятизвездочные отели Милана и Лондона.

Немецкий дом Brinkhaus создает эту культуру сна с 1847 года, превратив производство в чистую науку. Их подушки и наматрасники из редчайшего арктического пуха, кашемира и шелка обеспечивают здоровый сон и анатомическую поддержку, которую выбирают первые лица и мировые премиум-отели.

Елена Ремпель, сомнолог, представитель фирмы Brinkhaus: «Фирма Brinkhaus создает системы здорового сна от матрасов до подушек, одеял, наматрасников».

Но если немецкая инженерия отвечает за идеальную физиологию сна, то за его наивысшую эстетику отвечает итальянский дом Fazzini Atelier. Этот миланский бренд — синоним текстильного кутюра. Именно им доверяют отшив своих коллекций главные мировые дома моды, включая культовый люксовый бренд белья La Perla.

Прошедшая в Шымкенте презентация стала эксклюзивным знакомством с брендами. И хотя событие длилось всего несколько дней, для ценителей безупречного качества это только начало. Чтобы лично прикоснуться к тканям плотностью в тысячу нитей, протестировать спальные системы и собрать спальню своей мечты, южанам предлагают особенный опыт — визит в концептуальный шоурум.

Гульбар Абдуллаева, официальный представитель бренда Fazzini Atelier: «Чтобы человек потрогал, прикоснулся… создал свою спальню. Вы всегда можете нас найти в Rixos, Алматы, бутик Color Home».

Сегодня здоровый сон и осознанный выбор в пользу своего комфорта — это главный маркер статуса. И то, что презентация мировых лидеров индустрии прошла именно здесь, абсолютно закономерно.

Шымкент давно стал уровневой точкой на карте международных брендов, которые видят в южном мегаполисе огромный потенциал и аудиторию с хорошим вкусом.