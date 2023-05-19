Кiтапток собрал более 35 млн просмотров: TikTok и Минкультуры подвели итоги проекта

TikTok и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подвели итоги и определили победителей литературного проекта #кiтапток.

Видеоролики о книгах по хэштегу набрали уже более 35 миллионов просмотров. Проект поддержали 18 библиотек из разных регионов Казахстана, а также популярные авторы контента TikTok.

TikTok, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан пригласили казахстанцев присоединиться к крупнейшему в стране виртуальному книжному клубу по хештегу #кiтапток.

Пользователи TikTok со всех уголков страны делились рекомендациями книг, отрывками из любимых произведений, обзорами книжных покупок, личными историями, связанными с книгами, и продолжают обсуждать литературу.

Охват проекта демонстрирует растущий интерес казахстанцев к чтению: видеоролики по хештегу #кiтапток суммарно набрали уже более 35 миллионов просмотров, и их количество продолжает расти.

Проект поддержал Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева @kaztheatre, а также 18 библиотек из разных регионов Казахстана. Душевные книжные обзоры, редкие книги, виртуальные экскурсии, шуточные видео и даже книжный ASMR — библиотеки со всей страны раскрыли себя с творческой стороны как никогда раньше.

В проекте приняли участие Национальная академическая библиотека РК @trend_kitapkhana, Восточно-казахстанская областная библиотека им. А.С. Пушкина @kitap_land_vko_, Центральная библиотека Жетысуской области имени С. Сейфуллина @zhetisu.kitapkhana и многие другие.

Свои литературными рекомендациями также поделилились музыканты AKIM @akimrah и Baur Karbon @karbon.baur, а популярные креаторы TikTok демонстрировали распаковки, книжные коллекции, рекомендации книг о путешествиях, изучении языков, математике и многое другое.

Среди всех пользователей, принявших участие в проекте, были определены авторы самых креативных видеороликов. Победителями стали:

• автор ролика о полезных книгах от современных казахстанских писателей @tsifranuty,

• автор @altynay_zhumadil, рассказавшая об эпосе Қыз Жібек в переводе писателя Бахытжана Канапьянова,

• @la.la.leila, которая подробно рассказывает о своих книжных покупках.

Каждый из этих креаторов получит ценный приз: сертификат на 70 тысяч тенге от партнера инициативы — сети магазинов Меломан/MARWIN @meloman_marwin.

«Мы видим, как любители книг со всего Казахстана смогли объединиться, общаться, находить единомышленников, делиться книжными обзорами, и это невероятно впечатляет. Казахстанцы приходят в TikTok, чтобы узнать новое и расширить свой кругозор, а познавательный контент среди нашего сообщества в стране действительно востребован. Уверена, что #кiтапток принесет местному сообществу еще много новых литературных открытий и станет для пользователей самых разных поколений и вкусов источником вдохновения к чтению», — прокомментировала Екатерина Блинец,

Руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Подобные проекты важны не только тем, что сближают людей на почве интереса к книгам, но и тем, что позволяют читателям узнать новые имена, а самим авторам – расширить аудиторию. #кітапток оказался популярен среди казахстанцев, показав, что в нашей стране любят читать и есть много талантливых людей, делающих познавательный контент доступным и интересным», — отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Проект #кiтапток был запущен в поддержку тренда на чтение в Казахстане и вдохновлен глобальным культурным феноменом #BookTok, объединившим любителей литературы по всему миру. Видео под хэштегом #BookTok набрали уже более 137 миллиардов просмотров в TikTok.

В роликах пользователи из разных стран делятся своими рекомендациями и впечатлениями о прочитанных книгах. #BookTok также уже оказывает влияние на книжную индустрию: он дает возможность писателям обрести популярность, а книгам – попасть в списки бестселлеров.

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