Льготные микрокредиты получает молодежь в Туркестанской области

Льготные микрокредиты оформляет молодёжь Туркестанской области, предает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В 2023 году инициативная молодёжь может рассчитывать на 29 млрд тенге кредитных средств со сроками погашения от 5 до 7 лет. В Мактааральском районе на займы молодежь собирается возродить тепличные комплексы и животноводческие фермы.

Так, за 5 млн тенге Омирбек Бекишев хочет масштабировать свой бизнес.Сегодня он обеспечивает лишь свой родной Жамбылский сельский округ овощами из теплицы.

«В день мы собираем до 300-400 килограммов огурцов. У нас теплица на 4 сотки. Собираюсь взять льготный кредит под доступные 2,5% годовых и выйти на новые рынки. Получу больше прибыли, быстрее расплачусь», — говорит Омирбек Бекишов, житель Жамбылского сельского округа.

На возврат средств от пяти до семи лет. 7 лет будут расплачиваться животноводы, решившие увеличить поголовье.

«Льготные кредиты для молодёжи в Туркестанской области становятся востребованными. В качестве залога оформляется дом, но мы тщательно изучается кредитные история, данные поручителей, после формируем банковские документы», — говорит Сундет Кенжебаев, руководитель Молодёжного ресурсного центра.

Всего в Мактааральском районе Туркестанской области взять льготные кредиты решили более 40 молодых предпринимателей. В большинстве фермеры. В масштабах страны на займы под 2,5 % годовых смогут претендовать до шести тысяч инициативных казахстанцев. В 2023 году на поддержку бизнес-идей направят 29 миллиардов тенге микроредитных средств.