Мультфильм в голливудском формате сняли шымкентские аниматоры

Мультипликационный фильм в голливудском формате снимают в небольшой студии Шымкента инициативные IT-специалисты, передает OTYRAR.

Авторы проекта уверены, что в Казахстане подобный контент еще не создавали. Сюжет основан на исторических событиях джунгарского нашествия. Авторы проекта намерены представить работу на суд зрителей уже в конце мая.

Джунгарское нашествие и сражение казахского народа за свободу — это основной сюжет полнометражного мультфильма. Шымкентские IT-специалисты снимают анимационный фильм в стиле голливудского блокбастера, в работе используют спецэффекты, которые обычно применяют в полнометражных художественных картинах. Это одна из особенностей новой мультипликационной ленты.

«Отличие нашего проекта в том, чтобы добиться реализма в графике и анимации. Мы используем последние технологии как система Motion capture, где идет не по кадровая анимация персонажа, а отыгрыш его и воспроизведение его движений и эмоций прямо в программе»,— говорит Бабыр Медет, дизайнер.

Таких мультфильмов в Казахстане прежде не снимали, уверяют авторы проекта. Лицензионные программы и студию они приобрели за свой счет, работают же пока на одном энтузиазме. Главная цель контент-продюсеров — заявить всему миру о том, что казахстанские мультипликаторы могут создавать качественный цифровой продукт.

«Локации и персонажи, они все созданы с нуля местными ребятами. У нас есть специалисты, которых мы обучаем и мастера мирового класса. На данным момент тизеры уже готовы и расходы на него оплачиваем сами», — говорит Азиз Есжанов автор проекта.

Полную версию фильма представят в конце мая, сейчас сценаристы и видеоинженеры работают над мультиграфикой и озвучкой. Что касается названия — вариантов много, но, каким будет финальное — авторы пока держат в секрете.