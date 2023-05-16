Похолодание: проливные дожди ожидаются в Шымкенте

В Шымкенте в ближайшие 3 дня ожидается небольшое похолодание, проливные дожди, гроза.

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 17,18 и 19 мая.

В среду, 17 мая, в южном мегаполисе будет переменная облачность, утром и днем сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров опустятся ночью до 15-17, днем 19-21 градусов тепла.

В четверг, 18 мая: облачно, дождь, ночью временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 22-24 тепла.

В последний будний день этой недели, 19 мая, немного потеплеет. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла днем и до 13 ночью. Сохранится переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе 15-20 м/с.