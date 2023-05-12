Правовая защита несовершеннолетних от буллинга в Шымкенте

С 25 апреля по 25 мая в Шымкенте проходит акция «Мейірім-жүрек» в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Цель месячного мероприятия в организациях образования — снижение количества буллингов то есть школьной травли и преступлений среди подростков. Специалисты отмечают, что за 3 месяца текущего года зарегистрировано 30 фактов правонарушений, связанных с несовершеннолетними.

30 правонарушений, совершённых в отношении несовершеннолетних, зарегистрировано в Шымкенте за первые 3 месяца. Для предупреждения таких фактов в организациях образования в течение месяца проводится акция «Мейірім-жүрек».

Эта инициатива, направлена на профилактику и снижение количества правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних в школах, специальных учебных заведениях в том числе и детских садах.

«Мы должны проявлять доброту к ребятам, с целью быть образцом для подражания, и прививать детям терпимость друг к другу. Как только малыши пришли в детский сад, они должны быть окутаны тёплыми чувствами. Нужно их приветливо встречать, и прививать детям дружеские чувства в отношении друг к другу. Придавать особое значение играм, в которых они проявляют доброту и сказкам, в которых они видят добрые поступки», — рассказывает учитель ясли-сада «Женис» №23 г.Шымкента Индира Тортбаева.

В акции принимают участие 135 общеобразовательных школ Шымкента. В рамкахакции добра проводятся различные тренинги и воспитательные часы среди учащихся и родителей, рассказывают специалисты.

Так например в 135-ой школе установлен особый уголок. Здесь собраны различные изделия, созданные самими детьми и которые они могут реализовывать по своему усмотрению. В этой школе сегодня обучается более двух тысяч учащихся. Здесь существуют клубы для родителей, а также тройственный союз между учителями, школьниками и родителями, призванный решать внутришкольные проблемы.

«У нас в школе работают клубы мам и пап, бабушек и дедушек. Но главная особенность нашего заведения — клуб молодых мам. Там они могут получить психологическую помощь, так же их обучают правильному воспитанию детей», — рассказал директор общеобразовательной школы №135 г.Шымкента Берикбай Елтайулы.

Специалисты отмечают, в целях борьбы с буллингом, одной из основных задач является закрепление за учащимися наставников из рядов ювенальной полиции, а так же вовлечение детей в кружки и спортивные секции. А все проводимые мероприятия должны включаться в повестку дня с согласия родителей.