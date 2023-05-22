Работа вора-карманника попала на видео на шымкентском рынке

Видео, на котором вор-карманник вытаскивает у женщины то ли из сумки, то ли из кармана смартфон, опубликовали полицейские Шымкента.

Инцидент произошел на одном из рынков южного мегаполиса. Местную жительницу средь бела дня обокрали. Она обратилась за помощью в полицию.

Подняв записи камер видеонаблюдения, стражи порядка заметили подозрительного мужчину. На кадрах видно, как он пристроившись сбоку, незаметно для окружающих совершил кражу и спокойно ушел в другую сторону.

«Как оказалось «щипач» своей курткой на руках закрыл обзор кармана жертвы и, достав оттуда смартфон, скрылся. Стражи порядка с помощью видеокамер и очевидцев проследили маршрут движения мужчины и задержали его по месту проживания на одной из съемных квартир в течение нескольких часов», — сообщили в полиции.

Подозреваемый оказался приезжим, он 41-летний житель Атырау. Следствием установлено, что задержанный причастен еще к четырем фактам карманных краж на городских рынках. За полтора месяца он успел присвоить телефоны шымкентцев на общую сумму 800 тысяч тенге.

Также выяснилось, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти.