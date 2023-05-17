Район новый, проблемы старые: аким отчитался перед жителями Туранского района

Подобные встречи чиновников с народом в Шымкенте стали частыми. На них горожане могут обсудить и решить проблемные вопросы тет-а-тет с градоначальником.

Туранский район Шымкента новый, однако жители уверяют, что проблемы старые. Многие ждут решения уже несколько лет.

Мурат Айтенов перед рубрикой «Вопрос-Ответ» рассказывает, какие достижения в районе и проблемы. Аким отмечает, что есть случаи, когда свою работу ответственные выполняют халатно. Чтобы исправить ситуацию подобные встречи власти с народом будут регулярные.

«Я пришел ответить на ваши вопросы, пока они не закончатся никуда не уйду. Вопросы личного характера прошу отложить, мы сейчас пытаемся решить проблемы общественные. Это важно. Мои сотрудники и коллеги будут частыми вашими гостями, будут ходить и интересоваться вопросами. Пришло время засучить рукава и работать», — говорит Мурат Айтенов.

На встрече с акимом вопросы разного направления. Одна из домкомов мкр «Отырар» жалуется на то, что попасть к акиму района практически невозможно. Куратору проблему рассказывают, а дальше тишина.

Дом в котором живут люди проблемный, фасад трескается, крыша дала течь. Люди просят аким вмешаться в решение проблемы.

«Уважаемые жители, давайте так. Мы не ограничимся лишь поручением, встать ответственным. Почему такое происходит? Почему заявку на модернизацию не принимают. Почему с такими проблемами люди приходят на встречи? Что происходит? Время просиживать в кабинете прошло»,— сказал аким.

После вопросов чиновникам к проблемному дому направили ответственных, которые уже начнут решать вопрос.

Встречи акима с населением будут продолжаться и дальше. Аким будет принимать жителей не только у себя. Чиновники будут объезжать все районы и дворы.