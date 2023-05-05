Сильный ураган разрушил улицы Шымкента

Последствия сильного урагана устраняют в Шымкенте.

Спасатели объявили штормовое предупреждение, жителей мегаполиса предупредили об усилении ветра. По данным местных синоптиков, порывы ветра достигают до 28-ми метров в секунду.

В разных частях города сорвало кровлю домов, зданий и повалило деревья. Под завалами остались и автомобили. По официальным данным, пострадавших и погибших в результате сильного ветра нет.

Агзам Саипов, начальник управления кризисными ситуациями ДЧС г.Шымкента:

«Всего по городу зафиксированы выезды по 3 адресам, из них по 2 адресам проведены аварийно-спасательные работы. Всего задействовано 3 единицы техники и 8 единиц личного состава. 3 мая в 13:55 в районе Туран из-за сильного ветра, на Темирланском шоссе произошло частичное разрушение облицовки фасадной части 9-этажного жилого дома. Людям грозила опасность обрушения конструкций. Сотрудниками ДЧС проведена работа по закреплению обвисших конструкций. Опасности для граждан нет».

Агзам Саипов также рассказал, что 4 мая в 12:20 на пересечении улиц Кабанбай батыра и Ерманова из-за сильного ветра на легковой автомобиль упало дерево. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Из-за непогоды в некоторых микрорайонах Шымкента более 9 тысяч абонентов остались без электричества. Помимо этого 5 мая учащиеся с 1-го по 8-й класс были переведены на дистанционный формат обучения.