Солдаты-срочники временно освобождаются от кредитов -Токаев

Президент созвал Всеармейское совещание, предает OTYRAR.
Касым-Жомарт Токаев объявил, что солдаты-срочники освобождаются от оплаты кредитов.
«Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов, также в ходе службы они могут получить определенную специальность. Следует расширить подобные меры социальной поддержки военных»,-сказал Глава государства.
Также президент сообщил, что в этом году зарплата военных летчиков увеличится в среднем на 60%. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%.
«Наш долг — превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная зарплата»,-считает Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, сейчас на рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Работа по соцподдержке сержантов и офицеров продолжается.
Президент считает долгом превращение юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. По мнению Главы государства, солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными.
Поэтому он сообщил о развитии системы военного образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что военные академии и институты должны соответствовать мировым стандартам.