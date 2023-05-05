Солдаты-срочники временно освобождаются от кредитов -Токаев

Президент созвал Всеармейское совещание, предает OTYRAR.

Касым-Жомарт Токаев объявил, что солдаты-срочники освобождаются от оплаты кредитов.

«Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов, также в ходе службы они могут получить определенную специальность. Следует расширить подобные меры социальной поддержки военных»,-сказал Глава государства.

Также президент сообщил, что в этом году зарплата военных летчиков увеличится в среднем на 60%. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%.

«Наш долг — превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная зарплата»,-считает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, сейчас на рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Работа по соцподдержке сержантов и офицеров продолжается.

Президент считает долгом превращение юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. По мнению Главы государства, солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными.

Поэтому он сообщил о развитии системы военного образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что военные академии и институты должны соответствовать мировым стандартам.