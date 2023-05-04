У мужчины загноился палец после укуса домашней кошки

Месяц назад Сабыржана Зияова укусила домашняя кошка.

Житель села Темирлан незамедлительно обратился в больницу. Мужчине оказали первую помощь и сделали прививку от бешенства. Не смотря на это, состояние руки стало ухудшаться и пациенту потребовалось хирургическое лечение.

«Наша домашняя кошка не могла выбраться я стал ей помогать, она наверное испугалась и укусила меня за палец. Я обратился в местную больницу и мне оказали помощь, но потом укус стал гноиться и началось ухудшение, потребовалось даже хирургическое вмешательство. Надеюсь, что вскоре все пройдет», — делится мужчина.

При попадании в организм человека бешенство поражает головной мозг и центральную нервную систему, что в итоге приводит к смерти, но предотвратить коварную инфекцию можно вакцинопрофилактикой и соблюдением правил поведения при контакте с дикими и бездомными животными.

«Самая опасная инфекция- это бешенство. Мы для профилактики делаем вакцинацию. Инкубационный период при бешенстве с 2-х недель до года. Мы делаем вакцинацию по системе ВОЗ по всему миру одна схема — это 0 день, 3 день 7 день, 14 и 28 день всего — 5 уколов. Если животное, домашнее и есть справка от ветврача, то делаем 3 укола», — говорит Мухан Отекеев, заведующий отделением городской больницы №2.

По словам специалистов, даже безобидная царапина от любимого домашнего питомца, может привести к опасным последствиям для здоровья. Необходимо следить за здоровьем прирученных животных и не пренебрегать прививками от бешенства.



«Когда пострадавший получает травму, нужно сразу обратиться к нам в отделение экстренной помощи или вызвать скорую , а если нет возможности, то промыть укус мыльным раствором в течении 15- 20 секунд и обязательно обратиться к врачу», — говорит Мухан Отекеев, заведующий отделением городской больницы №2.

В Шымкенте с начала этого года за медицинской помощью обратились 704 пострадавших с укусами и царапинами от животных, 345 из них — несовершеннолетние. Всем была оказана своевременная медицинская помощь. Случаев бешенства не зарегистрировано.