В Шымкенте мужчина превратил степь в фруктовый сад

Житель Шымкента Жайлаубай Калмурзаев за десять лет вдохнул жизнь в безводную степь. Сегодня на окраине села зеленеет сад, где зреет более десятка видов фруктов.

Эта территория ещё 10 лет назад была холмом непригодным ни под земледелие, ни под строительство жилья. Здесь была бесплодная степь без капли воды. Сегодня же в ней никто не узнает когда-то заброшенный кусок сухой земли. В этом огромная заслуга Жайлаубая Калмырзаева. 70-летний садовник за свой счёт удобрял землю, закупал рассаду и саженцы, и даже привозил воду.

«Я выращиваю много разных фруктовых деревьев. Вот здесь у меня персик растёт, там грецкие орехи, а здесь выращиваю фисташки. Ещё посадил тутовник. Есть у меня и яблоки, и алча, миндаль, я все могу вырастить«, — рассказал садовод Жайлаубай Калмырзаев.

Самое молодое дерево в саду Жайулабая Калмырзаева – фисташковое. Семена садовод привёз из лесного заповедника. Основная профессия мужчины — агроном. Каждый день с утра до вечера он ухаживает за растениями, часами не покидая грядок.

«Я люблю эту профессию. Это моя специальность. И эта работа очень полезна для моего здоровья. Кроме того сад обеспечивает и все мои потребности, можно сказать он меня кормит», — говорит садовод Жайлаубай Калмырзаев.

Садовник уже несколько лет просит свободную землю, чтобы приложить оставшиеся силы для освоения новой территории. Говорит, у него найдётся достаточно энергии, чтобы её выровнять и сделать пригодной для земледелия. Но, положительного ответа пока так и не получил.

«Под сельскохозяйственные нужды земля в этом году не предусмотрена. Выставляем землю только на аукцион, и она предназначена лишь под бизнес. Он может приобрести через конкурс, но в этом случае целью будет бизнес»,— объясняет руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Шымкента Бахыт Омарханов.

Эта земля Жайлубаю Калмырзаеву также не принадлежит. Тем не менее, агроном превратил её в сад и верит, что будущие поколения его подарок оценят. Когда-то в Узбекистане садовод 2 гектара земли засадил виноградником и получил искреннюю благодарность от односельчан.