В Келесском районе на 30 гектарах закладывают новый фруктовый сад

В сельском округе «Алпамыс батыр» Келесского района началась реализация проекта по созданию нового фруктового сада. На площади 30 гектаров высаживают саженцы персика, черешни и винограда.

Проект реализует сельскохозяйственный кооператив Ұлы Дала-2017 под руководством предпринимателя Нуржан Омаров. Земельный участок предоставлен в аренду местным акиматом.

Согласно плану, 25 гектаров займут персики, 3 гектара — черешня, а 2 гектара — элитные сорта винограда. Часть саженцев уже высажена, остальные закупаются в Турции и Китае.

«Наша главная цель — развитие интенсивного садоводства в селе. Мы закупаем качественные саженцы и внедряем систему капельного орошения, чтобы получать высокий урожай и обеспечивать рынок фруктами», — отметил Нуржан Омаров.

Общая стоимость проекта составляет 131 млн тенге.

Ожидается, что реализация инициативы позволит увеличить производство плодово-ягодной продукции и создать новые рабочие места для местных жителей.