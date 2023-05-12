Ветераны войны в Афганистане ждут от государства социальных гарантий

В Шымкенте собралиссь ветераны афганской войны со всех регионов страны.

Их объединило недовольство действиями властей год за годом ограничивающих статус воинов-интернационалистов. В Шымкенте сегодня проживает около 400 ветеранов-афганцев. Некоторые из них получили травмы на передовой и стали инвалидами. Те, кто выжил, говорят, что с каждым годом помощь правительства уменьшается.

Сегодня воины- интернационалисты лишены возможности получить бесплатное жильё . Кроме того, государство перестало оплачивать половину коммунальных расходов, говорят собравшиеся. Поэтому ветераны афганской войны намерены объявить акцию в защиту своих права.

«Мы объявляем акцию от имени 7 тысяч ветеранов войны в Афганистане. С 25 августа до конца года, если государство не прислушается к нашим нуждам, мы вернём правительству государственные награды, полученные нами в ходе боевых действий», — заявил ветеран войны в Афганистане Аскар Нажипов.

Сегодня в стране проживает около 15 тысяч ветеранов Афганской войны, треть из них имеют статус инвалидов. По словам воинов-интернационалистов, многие из них нетрудоспособны, есть так же те, кто не может обратиться в больницу из-за невозможности оплатить медицинскую страховку. Ветераны намерены вернуть ордена и медали, если не будет проявлена забота со стороны государства.