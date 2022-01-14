Во время массовых беспорядков в Казахстане, среди митингующих оказались группы вооружённых боевиков.

По словам, президента, их целью был государственный переворот. Это послужило причиной обратиться к силам миротворческой организации ОДКБ. В Казахстан было введено 2 тысячи миротворцев. С сегодняшнего дня контингент ОДКБ покидает Казахстан.

Силы ОДКБ передают охрану стратегических объектов казахстанским военным. На вывод войск отводится 10 дней. Сейчас в стране находится около двух тысяч военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Председателю союза ветеранов Афганистана и локальных войн страшно предположить, что могло случиться, если бы не ввод миротворческих сил.

Шарипбай Утегенов, председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК:

« Мы конечно очень благодарны нашим братским республикам, которые в самый трудный момент для нашей страны поддержали нас. Конечно это была не беда самого Казахстана, не только Казахстана. Если бы завтра случилась ситуация, что вот эти деструктивные силы, по их планам, которые захватили власть в Казахстане и ввели свои законы, это всё повлияло бы на дестабилизацию всего региона. Это и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Россия».

Контингент ОДКБ не участвовал в боевых действиях на территории нашего государства, а осуществлял охрану стратегических объектов. Миротворцы готовят технику для загрузки в самолеты и возвращения в пункты постоянной дислокации в своей стране.

Шарипбай Утегенов, председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК:

Сейчас многие волнуются о том, что если они уйдут, у нас что-то там может ещё случиться. Мы уверены, что этот кризисный момент прошёл, а сейчас у нас своих сил и средств достаточно, и наша армия и наши правоохранительные органы они в состоянии сами обеспечить внутренний порядок. Я думаю, что многие в одно время разочаровались, что сами не смогли справиться. Конечно, могли бы справиться, но здесь стояли не только внутренние деструктивные силы, но и внешние».

Основная миссия ОДКБ успешно завершена. Жители Шымкента уверены, коллективные миротворческие силы сыграли большую роль в стабилизации обстановки в стране.

«Очень хорошо, вовремя подошли на помощь, это замечательно. Так и надо. Но чтобы этого не было, но не дай бог что-то будет, чтобы поддержку всегда надо чувствовать, своих друзей соотечественников из ближнего, из дальнего зарубежья», — говорит, жительница Шымкента.

«Президент Токаев лучше знает, если он обратился к ним, значит, правильно. Я поддерживаю», — говорит жительница Шымкента.

«В принципе благодарен за участие. Как они появились, сразу же в городе появилась тишина. Так как я живу вблизи с акиматом, до этого мы слышали всякие взрывы, люди орали, полиция. После того, как Токаев сказал что ОДКБ присоединилась к нам о помощи, как они по всей стране начали помогать нашим соотечественникам, сразу наступила тишина», — говорит, житель Шымкента.

Диас Мусаев