С ветеранами Афганской войны встретились в Шымкенте

В Шымкенте прошла встреча с ветеранами Афганской войны.

По случаю 35-летия вывода советских войск из Афганистана в воинской части 6506 нацгвардии РК дислоцированной в городе Шымкенте прошла встреча с ветеранами Афганской войны.

В мероприятии приняли участие ветераны Владимир Самарский, Виктор Клязьмин, Серик Сыдыков, Рашид Рахмеев и солдаты оперативной бригады.

Эта встреча стала диалогом солдат двух поколений — поколений с разницей почти в 40 лет.

Но разделяет их не только возраст, но и условия, в которых проходила служба одних, и в которых служат нынешние солдаты.

Проявленный героизм воинов-интернационалистов вызвал интерес у бойцов воинской части 6506.

Они внимательно слушали каждое слово ветеранов, задавали вопросы и обменивались мнениями.

Стоит отметить, что в Шымкенте сегодня проживают около 400 ветеранов выполнявших интернациональный долг в Афганистане.