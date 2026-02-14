Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золото ОИ-2026

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом зимних Игр-2026 в Италии, принеся в копилку страны первую золотую медаль. За произвольную программу он получил 198,64 балла, по сумме двух программ — 291,58 балла. Оба результата стали личными рекордами фигуриста. В итоговом протоколе казахстанец поднялся на первое место. Второе и третьи места забрали японцы: Юма Кагияма — 280.06 и Шун Сато — 274.90.

Победа Михаила Шайдорова стала одним из самых ярких событий Зимних Олимпийских игр 2026 и новой вехой в истории казахстанского фигурного катания. До этого лучшим результатом была «бронза», которую в 2014 году принес Денис Тен.