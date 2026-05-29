Рынок золота корректируется после стремительного роста в прошлом году

Биржевые цены на золото опустились до минимума за последние два месяца. Июньский фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже подешевел на 2,31% и составил 4398,5 долларов за унцию.

Эксперты отмечают, что снижение цен связано с ожиданиями возможного мирного соглашения между США и Ираном, что снизило интерес инвесторов к золоту как к защитному активу.

Золото, которое еще недавно уверенно обновляло максимум и считалось надежным защитным активом, показывает снижение. В последний раз ниже отметки 4400 долларов оно торговалось в конце марта. Геополитические ожидания переговоров и возможного смягчения напряженности на Ближнем Востоке привели к тому, что интерес инвесторов к золоту заметно ослаб, и оно стало более чувствительно к новостному фону.

«Золото всегда выступает по классике защитным активом, но сейчас, к сожалению, этот парадигма меняется. тяжело понять, что является сейчас защитным активом. Даже тот же самый доллар, он, видите, обеценивается. Хотя это и является резервной валютой. Понимаете, нефть же стала падать. На базе получается сообщений о том, что будут мирные переговоры, в том числе и золото, как защитный актив», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Эксперты отмечают, что в прошлом году золото демонстрировало стремительный рост стоимости. И после значительного подъема рынок закономерно перешёл к фазе коррекции, в которой рынок корректирует переоцененный актив . При этом специалисты говорят, текущее снижение цен на золото вряд ли окажет существенное влияние на экономику Казахстана.

«У нас около половины валюты в золотовалютном резерве. В целом все равно плюсы имеем. В прошлом году золото выросло, потому что надо понимать, что золотовалютный резерв и нацбанк ориентируются не на краткосрочных колебаниях в течение полугода, а с лагом на несколько лет вперед», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

На этом фоне наблюдается укрепление американской валюты. Сегодня на казахстанской фондовой бирже доллар торговался на уровне 485,5 тенге. За последние двое суток курс прибавил почти восемь позиций, показывая повышенный спрос на доллар.