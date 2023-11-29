Ювелирными украшениями из незаконно добытого золота торговали в Шымкенте

Жители Шымкента входили в преступную группировку по добыче золота. Оборот превысил 300 миллионов тенге, передает OTYRAR.

В незаконную торговлю драгоценным металлом были также вовлечены жители Акмолинской области и Астаны.

По материалам дела, около четырёх лет пятеро подозреваемых занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «чёрными копателями» в Бестобе. После слитки золота поставляли по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливали неучтенные ювелирные изделия под видом известных брендов. Драгоценности реализовывали в торговых точках столицы и Шымкента.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3-м из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда».