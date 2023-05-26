Женщина пыталась передать телефоны в обувных щетках осужденному

В Шымкенте женщина пыталась передать осуждённому три сотовых телефона, спрятав их в обувных щетках.

Запрещенные предметы изъяли, в отношении отправителя “посылки” составлен материал для принятия соответствующего решения.

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, осуждённые имеют право получать от родственников посылки, передачи и бандероли. Все они подвергаются тщательному досмотру, чтобы не допустить поступление в учреждения запрещенных предметов.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, осуждённые и гражданские лица находят ухищрённые способы маскировки запрещенных предметов. Вместе с тем сотрудники учреждения применяют современные технологии по пресечению подобных фактов.