Шесть телефонов пытались пронести в тюрьму в банке меда

Изобретательности людей точно нет предела. Как стало известно, 25-летний мужчина попытался передать банки с мёдом, в которых было потайное дно в одной из тюрем Шымкента, передает OTYRAR.

Посылки с такими передачами не редкость. В ДУИС пояснили, что при очередном осмотре посылки для лиц, отбывающих наказание, сотрудник обратил внимание на подозрительное поведение мужчины. Он старался вести себя очень сдержано, но как только дошло до проверки банок с мёдом, мужчина занервничал.

«Тогда, при тщательном досмотре пластиковой банки было обнаружено неоднородное дно, местами оно продавливалось. Было принято решение вылить содержимое банки в пакет, и вот тогда стало понятно, что в банке есть второе дно. Мы открыли его, там было завернуто 3 новых сотовых телефона и сим-карты к ним», — рассказали в ведомстве.

В посылке была и вторая банка с двойным дном. Всего молодой человек попытался передать 6 сотовых телефона и 6 сим-карт. Гражданин перед досмотром подписал обязательство и был уведомлен о том, что будет привлечен к ответственности за попытку передачи запрещенных предметов.

«Теперь 25-летний мужчина будет привлечен к штрафу до 10 МРП это 34500 тенге по статье 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов». Также ему запрещено посещение учреждений пенитенциарной системы в течение года«, — сообщили в ДУИС.

Ранее в шымкентскую колонию пытались перебросить с помощью дрона наркотики, однако оперативники предотвратили нарушение.