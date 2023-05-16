Зону возле аэропорта «очистят» от построек

В Шымкенте охранную зону аэропорта застроили с нарушениями, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Объекты слишком близко расположены к воздушной гавани, что противоречит нормам гражданской авиации, сообщили в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Речь идёт о жилых домах и коммерческих объектах. У собственников на руках все документы, но они всерьёз обеспокоены тем, что будет дальше. Сейчас специалисты проводят проверку.

В микрорайоне «Кызылжар» уже привыкли к постоянному гулу стальных «птиц». Здесь знают, каково жить под воздушными коридорами. Жители в курсе всех рейсов и марок самолетов. И такое соседство до недавних пор никого не смущало.

В Шымкенте рассмотрят законность всех строений близ аэропорта. Этот микрорайон сильно разросся, говорят в акимате. И воздушную гавань от ближайшей постройки отделяет всего несколько метров. Сначала забеспокоились в Комитете гражданской авиации. В акимат полетело письмо, после которого и провели анализ местности. Оказалось, охранную зону аэропорта застроили с нарушениями.

«Часть земельных участков расположена в охранной зоне аэропорта, что не соответствует нормам гражданской авиации. Порядка 284 объектов. Большинство из них жилые дома, коммерческие помещения – порядка 28-ми объектов. Порядка 12 объектов земли хозяйственного использования. Теперь в дальнейшем те объекты, которые попадут в 100-метровую защитную зону должны будут либо принудительно отчуждены для государственных нужд, либо будут осуществлены работы по сносу», — говорит Аскар Джумышев, руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства г. Шымкента.

Айымгул Бейсенова возле аэропорта живёт более 10 лет. Говорит, что дом строила законно, и на руках есть документы. Поэтому переезжать бабушка не намерена. А воздушная гавань, ей неудобства не доставляет.

«У нас все документы есть. Если дом заберут, где мы жить будем? На улице что ли останемся. Раньше сказали, что аэропорт будет в другом месте, вот пусть и переносят», — говорит Айымгул Бейсенова, жительница г. Шымкента.

«Говорят, красная полоса. А если красная полоса, почему давали землю народу? Нельзя было давать, а кто дал, пусть теперь ответит за свой поступок. А нам теперь говорят, что снос будет. А если снесут, пусть всем оплатят – есть документы или нет, нельзя делить», — говорит Жузимхан Оналов, житель г. Шымкента.

В акимате уточнили, почти все дома, которые близко расположены к аэропорту, узаконены ещё в 2007 году, в период проведения легализации. Но теперь тут намерены определить санитарно-защитную зону. Однако для этого сначала надо утвердить новый генеральный план Шымкента. Сейчас идёт его корректировка. И только после этого 100 метров от границы аэропорта намерены освободить от построек. По закону, собственникам участков должны выплатить рыночную стоимость. А вот тем, кто не имеет документов, рассчитывать, по данным специалистов, не на что.