Автомойщик угнал машину и разбил вдребезги

6 миллионов тенге ущерба причинил работник автомойки жительнице Шымкента.

В Жетысайский районный отдел полиции обратилась женщина, оставившая свою машину марки «Тойота Камри» на автомойке.

Как оказалось, автомойщик угнал транспорт, не справился с управлением и столкнулся с другим авто. После этого машину занесло, он съехал с обочины и опрокинулся.

Данный факт зарегистрировали по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парня задержали полицейские. Сумма ущерба оценивается в 6 миллионов тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства выясняются.