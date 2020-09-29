В Шымкенте автомойщик решил покататься на очень дорогом автомобиле клиента и разбил автомашину.

ДТП произошло на пересечении улиц Диваева с Желтоксан. Владелец автомобиля бизнес-класса Kia Stinger загнал свой автомобиль на автомойку. Сам отлучился на некоторое время, оставив ключи.

На свежевымытой автомашине решил покататься тот, кто ее мыл.

Автомойщик не устоял перед искушением и угнал Kia Stinger, которую владелец оставил, чтобы привести в порядок.

Когда хозяин вернулся за автомобилем, то не обнаружил его на автомойке.

Горе-угонщик дал по газам, но его путь следования преградил другой автомобиль, выехавший со второстепенной дороги. Мойщик резко взял руль влево и машина вылетела за пределы дороги, а потом перелетев через арык, врезалась в столб. К месту пришествия были вызваны полицейские. Дело передано следователям Аль-Фарабийского РУП.