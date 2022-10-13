Мужчину обокрали на автомойке в Шымкенте

Житель Шымкента обнаружил пропажу денег после того, как забрал свой автомобиль из автомойки.

В Управление полиции Аль-Фарабийского района с сообщением о краже обратился местный житель. Со слов мужчины, после чистки своей машины на одной из автомоек, он обнаружил пропажу денег в сумме 100 долларов США из бардачка авто.

Факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 188 УК (Кража).

В ходе розыскных мероприятий оперативники проверили камеры видеонаблюдения и опросили всех возможных очевидцев. В результате стражи порядка установили укравшего деньги. Им оказался 20-летний работник автомойки.

Подозреваемый вину признал. Проводятся следственные действия. Полицейские призывают жителей быть внимательными к своему личному имуществу.