Хотел ограбить банк и напал на женщину: стали известны подробности перестрелки

В Шымкенте вынесли приговор узбекистанцу, который устроил перестрелку в феврале этого года. Процесс проходил в открытом режиме, появились подробности нашумевшего дела.

Иностранца обвиняли сразу по нескольким статьям: незаконное изготовление и ношение оружия, покушение на убийство. Его признали виновным по всем статьям. За совершение тяжких преступлений за колючей проволокой он проведет 15 лет. Во время вынесения приговора подсудимый вел себя скованно и тихо.

Результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили у осужденного психических расстройств. Иностранец занял деньги у друга из Узбекистана, приобрел оружие в Шымкенте за 200 тысяч тенге и переделал его в обрез.

Самидин Темиралиев, судья специализированного межрайонного суда г. Шымкента:

«На судебных прениях прокурор просил пункт квалифицирующий признак убийства из хулиганских побуждений, так как в его действиях не нашло своего подтверждения. Мы просто исключили этот пункт, все статьи остались в силе. Его цель — он хотел завладеть автоматом из оружейного магазина, в дальнейшем банк».

В суде также выяснилось, что иностранец ранее был судим в России за убийство. Через 10 лет вышел на свободу. В Шымкент мужчина приехал на заработки. Полгода рецидивист работал разнорабочим, жил на съемной квартире.

Самидин Темиралиев, судья специализированного межрайонного суда г. Шымкента:

«Он был осужден на 10 лет в России. Он подрался там с человеком, после тот скончался в больнице, и обвиняемый провел там в колонии 10 лет. После в 2022 году в апреле он приехал в Шымкент, работал и жил на зеленой балке. Оружие он хранил на этой же съемной квартире».

На оглашении приговора никого из родственников гражданина Узбекистана не было. Как выяснилось, стрелок женат, есть двое детей. Из зала суда его выводили под конвоем.

Депортировать осужденного на родину в Узбекистан, не будут. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу. У осужденного есть 15 суток на обжалование.