Подозреваемый в хищении 120 млн тенге Азат Момынов, предстал перед судом в Шымкенте

Перед судом предстали и.о. главы управления жилья Азат Момынов и индивидуальный предприниматель, передает OTYRAR.

Адвокаты обвиняемых и сами обвиняемые попросили не снимать их.

Азат Момынов был публично задержан Антикоррупционной службой 5 февраля во время заседания в акимате. Его подозревают в хищении 120 миллионов тенге, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности.

Произошедшее было снято на видео и опубликовано во всех СМИ. Инициатива столь громкого задержания принадлежала акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову.

Наши корреспонденты уже находятся в зале суда и передают с места событий. Информация будет обновляться.