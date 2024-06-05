Педофила приговорили к 25 годам заключения и химической кастрации в Туркестанской области

В Туркестанском областном суде поставлена точка в резонансом деле об изнасиловании трех малолетних детей.

На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Арыси. Его признали виновным сразу по двум статьям: изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ходе прений подсудимый признал вину частично. Он заявил, что к потерпевшим относился как к родным сестренкам и не трогал их.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Подсудимый А. неоднократно совершали акты насильственных действий сексуального характера и изнасилования. Прокурор просил признать его виновным по части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 Уголовного Кодекса республики Казахстан и приговорить его к пожизненному лишению права заниматься преподавательской деятельностью и работой, связанной с работой с несовершеннолетними, назначить химическую кастрацию и наказание в виде лишения свободы на окончательный срок 24 года с частичным сложением наказаний. Подсудимый признал вину частично».

О шокирующем преступлении стало известно в октябре прошлого года. В материалах дела установлено, что осуждённый надругался над девочками, когда они приходили играть с дочерью его родного брата. Он заманивал их во времянку обманным путем, совершал страшное, а после «откупался» деньгами, чтобы дети не говорили старшим. Вина педофила доказана показаниями пострадавших, свидетелей, вещественными доказательствами и результатом негласных следственных действий. Вердиктом представителей Фемиды в колонии среднего режима он проведет 25 лет. Кроме того, ему назначена химическая кастрация. В пользу каждой потерпевшей семьи также удовлетворён моральный ущерб в размере 5 млн тенге.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Решением суда подсудимый А. признан виновным по части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 УК РК и приговорен к 25 годам лишения свободы пожизненно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обучением и работой с несовершеннолетними. Суд определил осужденного А. отбывать наказание в учреждении среднего режима уголовно-исполнительной системы. Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 УК, ему назначается также наказание в виде химической кастрации. Приговор не вступил в законную силу».