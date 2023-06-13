Кадрами бущующего пожара делятся жители пригорода Семея

Жители пригородов Семея в социальных сетях делятся кадрами надвигающегося огня.

Вот эти фото и видео опубликовали жители села Каштак, что в 30 километрах от Семея, минувшей ночью, передает OTYRAR.

Взято в телеграм канале Общественное объединение Семейских автолюбителей

В тушении пожара уже задействовали 1800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

За прошедшие сутки всего осуществлено 546 сбросов воды с объемом более 1 500 тонн. С начала пожара всего осуществлено более 1300 сбросов воды объемом порядка 4 000 тонн.