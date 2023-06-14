Как защищают права бизнеса в Шымкенте

Защита бизнеса включена в региональную карту коррупционных рисков.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя антикоррупционной службы Шымкента Жандос Жумабаев. Он так же рассказал о работе проводимой департаментом по решению проблем предпринимателей.

Так, согласно информации антикора, с начала реализации проекта защиты бизнеса Департамент отстоял права более 700 субъектов предпринимательства. Проведено 55 встреч с представителями более 2500 компаний.

Чаще всего бизнесмены жалуются на барьеры в области земельных отношений и в налоговой сфере. Как говорят борцы с коррупцией, в основном, права ущемляются из-за низкой квалификации специалистов.

«Часто обращаются с вопросами в сфере государственных доходов. Где бывают, что специалисты на районном уровне, не разобравшись, закрываются счета предпринимателей, как индивидуальных так и ТОО малый и средний бизнес. И мы соответственно при поступлении каждого обращения, тщательно разбираемся с нашими коллегами конечно же с приглашением коллег из тех или иных органов и ряд материалов уже были решены — это хороший кейс. То есть счета были разблокированы а некомпетентные специалисты те кто их обеспечивали были привлечены к ответственности», — рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента Жандос Жумабаев.

По словам сотрудников антикора, государственные услуги в сфере земельных отношений перегружены сбором лишней документации и этапами согласования, что так же становится питательной средой для коррупции. Из-за несогласования госуслуг, даже при наличии законных оснований предприниматели не могут получить требуемый результат. Но после обращения антикора в органы исполнительной власти часть барьеров была снята.

«Прекращена практика местного исполнительного органа договоров об аннулировании аренды земельного участка, в случае не заключения его в 10-дневный срок. Указанное, составляло рычаги давления, на предпринимателя и создания условия для коррупции. Для решения системных недостатков Департаментом, в адрес акимата, внесено рекомендательное письмо. В результате такая практика была полностью прекращена, что отмечено агентством по борьбе с коррупцией в качестве положительного момента», — говорит заместитель руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента Жандос Жумабаев.

Как отмечают сотрудники антикоррупционного департамента, работа по устранению административных барьеров бизнесу будет продолжаться на постоянной основе. А обращаться за содействием в антикорупционную службу можно по телефону 1424 или социальные сети.