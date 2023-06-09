Какие проблемы озвучили жители приаэродромной территории

Рубрика «Вопрос дня» продолжается. Журналисты издания выезжают с опросом в разные точки города, где спрашивают жителей о проблемах, которые не решаются.

Жителей, которые проживают в районе аэропорта, в основном интересует вопрос сноса домов. Десятки домов построены на территории, где не должны находиться строения. О том, как они получили на строительство разрешение, история другая.

«Меня интересует вопрос, когда будут сносить? Какие будут условия и как нам быть? Нам бы понять какие дома будут сносить», — говорит жительница.

Есть и те, кто наоборот уже несколько лет не может свое жилье оформить, учитывая что построены дома незаконно.

«Говорят, что тут нельзя строить, а как мне быть? Что мне делать? Как и кто оформит? Все бьемся и не можем ничего понять», — говорит житель.

В основном жителей беспокоят коммунальные проблемы. Свет, вода, дорога. Просят люди построить им медпункт и школу.

«Автобус у нас ходит нормально, нам бы вот школу и мед пункт. А так все у нас хорошо», — говорит житель.

Все вопросы озвученные жителями мы адресовали в акимат г. Шымкента.