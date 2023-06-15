Казахстанские пожарные и лесничие не в полной мере обеспечены необходимой техникой

По данным МЧС, в организациях гражданской обороны имеется почти 4 тысячи машин. Правда, порядка 500 из них старые, 70-90 годов выпуска.

Оснащенность автотехникой в общем составляет чуть больше 65%. А за последние 5 лет было куплено всего лишь 305 пожарных машин. Почти такая же ситуация, по данным аналитиков, и в лесхозах. По нормам там должно быть 262 пожарные машины, а по факту их всего 166 и большая часть устарела. Также нужно списывать 35% всех патрульных машин и почти 40% тракторов, принадлежащих лесхозам.

По словам экспертов, лесничим зачастую не хватает и раций, ранцевых опрыскивателей для тушения очагов, дронов, для обнаружения пожаров. И проблема не только в выделении средств для покупки оснащения. Нужно менять систему управления лесничествами, уверены специалисты.

«Сама система управления в лесном хозяйстве, ее нужно пересматривать. Наши предложения были выделить ее в отдельную службу, по примеру Кореи, там есть лесная служба, и непосредственно служба занималась бы обеспечением и охраной лесов, воспроизводством, потому что наша страна относится к лесодефицитным странам», — говорит Жагпар Каримжан, руководитель фонда «Ел Рухы».

Не хватает и людей. В пожарные и лесничие не хотят идти зачастую из-за низких зарплат. Лесничие в среднем получают около 100 тысяч в месяц, пожарные, в зависимости от стажа работы — от 120 до 200 тысяч тенге. Это даже не близко к среднему уровню зарплат по стране, который составляет 340 тысяч тенге. Депутаты говорят, зарплаты нужно пересмотреть кардинально, и увеличить как минимум в два раза.

«Во всех развитых нормальных странах пожарные получают очень много, плюс ко всему это очень престижная работа. Огонь везде одинаковый, пожары есть, они одинаковые, но почему-то в нашей стране пожарные получают очень мало«, — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата г.Шымкента.

Решить эти проблемы в правительстве планируют в течение четырех лет. Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты предусматривает повышение заработных плат лесничих и пожарных, покупку спецтранспорта и авиатехники. До 2027 года на эти цели планируют выделить 1,4 трлн тенге. Именно техническая недооснащенность могла стать одной из причин распространения пожара в Абайской области. Напомню, там огонь охватил десятки тысяч гектаров леса. В пожаре погибли 14 сотрудников лесничества.