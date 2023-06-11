Министр экологии расплакалась при встрече с родными погибших

Сегодня, 11 июня, президент страны совместно с министрами ЧС и экологии посетил Абайскую область.

Пресс-служба Акорды опубликовала видео со встречи с родными погибших. На кадрах видно, как самый молодой министр страны Зульфия Сулейменова дала волю чувствам. Глава минэкологии кивает головой в знак понимания и тихо сдерживает слезы. Люди рассказывают в каких условиях их родные уезжали на место происшествия, без подготовки, кислородных масок, в одних туфлях.

«У них не было ни защиты никакой, даже без кислородных масок поехали. Их выдернули, папа мой поехал в туфлях, у него даже не было времени надеть берцы, его торопили, как так? В чем есть, в том они и поехали туда. Неужели никто не видел, сводки не приходят, что такой ветер и не надо с этой стороны туда ехать, рации не работают, батарейки все садятся, люди без связи остаются, вообще абсолютно», — говорит дочь одного из погибших.

Согласен, это приступная халатность со стороны всех исполнительных органов и сотрудников, я уже об этом говорил. Сейчас буду проводить совещание по линии прокуратуры, все будут привлечены к ответственности. Халатность заключается в том, что министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия, да, действительно надо было на месте, самыми быстрыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Все будут наказаны», — пообещал президент страны.