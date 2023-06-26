Нехватка работников сферы агропромышленного комплекса в Казахстане

В Казахстане не хватает работников в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйств.

И их количество только уменьшается. Одна из причин — низкие заработные платы. Так, в секторе лесоводства и лесозаготовок средняя зарплата от 120 до 140 тысяч тенге. В сфере растениеводства и животноводства получают порядка 180 тысяч тенге. Это даже меньше чем средняя заработная плата по стране.

По словам экспертов, в стране ощущается нехватка рабочих кадров, специалистов среднего звена и узких специалистов.

«Катастрофически не хватает механизаторов, операторов машинного доения, зоотехников, менеджеров по животноводству, тех кто знает как содержать животных, как их правильно кормить. У нас огромный провал в этой сфере, сегодня, если мы говорим что по агрономам проблема есть но она как-то решается, высокими зарплатами, каким-то социальным пакетом, то по животноводству просто не из кого выбирать», — говорит Кайрат Бисетаев, председатель союза картофелеводов и овощеводов Казахстана.

Многие предприятия закупают новую компьютеризированную технику, чтобы работать с ней нужны специалисты которые бы знали как с ней обращаться, а еще ее необходимо обслуживать при поломках. Между тем за квалифицированными специалистами, говорит эксперт, ведется настоящая охота. Их за любые деньги привлекают крупные компании и дилеры, которые продают технику.

Специалисты говорят, остро проблема стоит в сельской местности. Ведь молодежь старается переехать в город. Работать на земле некому. А чтобы вернуть специалистов обратно, нужны условия, не только достойная заработная плата, но и инфраструктура, которой в сельской местности зачастую нет.

Экономисты говорят, в агропромышленном комплексе не хватает социальных стандартов по оплате труда. Именно поэтому рабочие и специалисты получают маленькие зарплаты.

«Решить проблему можно введением обоснованных социальных стандартов, обоснованного налогообложения и обоснованных ставок кредитования для сельского хозяйства. Тогда они будут получать столько же сколько и фермеры в ЕС и Великобритании и никто не захочет уезжать из аулов поверьте мне», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Чтобы привлекать специалистов в эти сферы, нужно поднимать заработную плату специалистам и развивать сельскую местность, построить дороги, дома с коммуникациями, школы и больницы, провести интернет. Только тогда жизнь в селах сможет конкурировать с теми предложениями которые есть в городах.