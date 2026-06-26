Охота за кадрами: чем компании заманивают сотрудников

Бесплатным кофе в офисе сегодня уже никого не удивишь. По данным ANCOR Central Asia, около половины казахстанских компаний привлекают сотрудников с помощью социальных пакетов, предлагая различные льготы и дополнительные возможности. Медицинское страхование, гибкий график, обучение и другие бонусы становятся важным аргументом при выборе места работы, а для многих соискателей являются обязательной частью предложения.

Казахстанские компании всё чаще пытаются привлечь сотрудников не только зарплатой и рабочим ноутбуком. Времена, когда главным бонусом считалась бесплатная кружка с логотипом компании, остались в прошлом. В борьбе за кадры в ход идут самые разные бонусы.

Наиболее востребованной льготой в компаниях считается медицинское страхование, его предоставляют больше 80% работодателей. В число самых распространённых бонусов также входят компенсация расходов на мобильную связь, материальная поддержка сотрудников в сложных жизненных ситуациях, обучение за счёт работодателя и страхование жизни.

По словам экспертов, вопрос о социальных бонусах одним из первых задают инвесторы, выходящие на рынок Казахстана. Правда, набор привилегий сильно зависит от сферы деятельности, региона и возможностей самой компании.

«Для таких городов, как Алматы, в первую очередь, но и скорее всего для Астаны, самая важная льгота, которую может предложить работодатель, это гибридный график работы или удаленка. Что касается иностранных компаний, они, опять-таки, дублируют друг друга, и, как правило, они почти все предлагают дополнительную медстраховку. Квазигосударственный сектор, это квазинацкомпании. Там вообще все вместе, все плюшки, которые можно придумать, там все есть», — Алма Жандаулетова, директор рекрутингового агентства.

На рынке труда появилось понятие HR-бренда. Сегодня работодатели конкурируют не только зарплатами, но и условиями труда. Гибкий график, удалённая работа, обучение, зарубежные стажировки и комфортный офис становятся важной частью предложения. Где-то сотрудникам предлагают комнату отдыха и тренажёрный зал, а в отдельных случаях список бонусов уже больше напоминает описание курорта. Соискатели смотрят и на ценности компании.

«Сейчас время поколения зумеров, когда они смотрят на ценности, миссии компании, чем занимается компания, какой вклад приносит именно в общество, в окружающую среду. Возможно, компания занимается какими-то благотворительными проектами. Некоторые компании берут штат психолога. Некоторые работодатели не знаю что делать если, например, у сотрудника случилось какое-то горе», — Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетингу и PR В HEADHUNTER Центральная Азия.

Сами сотрудники, согласно опросу ANCOR Central Asia в первую очередь хотели бы видеть в соцпакете компенсацию занятий спортом, дополнительные выходные дни и оплату обучения.