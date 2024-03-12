Выгодный Шымкент. Почему в город привлекателен для инвесторов?

На субсидии для развития бизнеса в этом году, выделят около 2 млрд тенге, эти деньги уже заложены в бюджет.

Бизнес в Шымкенте развивается быстрыми темпами. Только за 5 лет в городе привлечено 2,2 трлн тенге, это высокий показатель по Казахстану. Третий мегаполис страны занимает лидирующее место по привлечению инвестиций и климат в городе самый благоприятный.

В Шымкенте благоприятна не только погода, но и инвест климат уверяют местные власти. А доказательством тому 2,2 триллиона тенге, которые привлекли в мегаполис за 5 лет. Развивают здесь машиностроение, агропромышленность, вырабатывают сырье разного вида. А производят в городе строй материалы, текстиль, пищевая отрасль, спрос на который востребован по всему миру.

От инвесторов, которые хотят вкладывать в Шымкенте отбоя нет, говорят в акимате. Один турецкий инвестор планирует построить теплицу на 500 гектаров, растить там будут томаты, огурцы и многое другое. Планируют производить продукцию под именным брендом Шымкента. В этот проект иностранный инвестор из Стамбула, вложит 650 млн долларов.

«Мы готовим землю на 500 га, уже 250 га выделено. Уже подвели газ и всю необходимую инфраструктуру. Все это будет на промышленной индустриальной зоне. К нам идут инвесторы из Китая и других стран. Для них созданы все условия», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Условия для инвесторов создают благоприятные, но и сами предприниматели должны соответствовать всем правилам, одно из которых: 70% коллектива должны быть местные жители, это не только среднее звено, но и те, кто будет занимать значимые должности.

Топ список по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций занимает Шымкент, говорят в акимате. В 2022 году Президент Казахстана объявил Шымкент победителем в рейтинге городов по легкости ведению бизнеса. Сегодня эту позицию мегаполис уверенно возглавляет.

«По сравнению с прошлым годом, показатели привлечения инвестиций уже выше на 26 процентов. К примеру, инвестиции от государства 15 процентов, а остальные это уже частные вложения», — говорит Биржан Азимбердиев, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента.

Чтобы инвесторам было удобно, в городе начнет работу фронт офис «Шымкент- инвест», там каждый желающий вложить в свои средства может получить всю информацию и не только. Там предприниматели смогут получать полное сопровождение и консультацию.

Только за 2023 год показатели тех, кто решил заниматься бизнесом увеличились в разы, сегодня 138 тысяч предпринимателей уже развивают свое дело, большая часть из которых смогла начать свое дело с помощью субсидий от государства.

При этом, иностранные инвесторы выбирают Шымкент для продвижения своего бизнеса, а причина веская-тут для них не только готовые индустриальные зоны, сам город расположен на пути пересечения несколько государств. Отметим, через третий мегаполис также проходят ЖД пути, которые соединяют между собой страны СНГ, что улучшает инвест климаты для предпринимателей в разы.