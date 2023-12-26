Охранники жалуются на маленькую зарплату

Охранники школ и детских садов в Шымкенте жалуются на низкую заработную плату.

Работают они сутки черех двое. За поддержание безопасности в учебных заведениях получают всего порядка 70 тысяч тенге. Этих денег на жизнь катастрофически не хватает.

«Коммунальные заплатишь и все, а шиковать и жировать на 70 тысяч не получится. Если не будут платить 85, то охранники работать не будут, уже такое настроение у всех», — говорит Сагындык Жумалинов, школьный охранник.

Сотрудники охранных агентств ждали, что в следующем году оплату в поднимут, так как минимальная заработная плата вырастет до 85 тысяч. Но как оказалось, сумму госзаказа увеличивать не планируют. А между тем расходы охранных агентств растут.

«На охрану учебных заведений выделяют 250 тысяч тенге, эти деньги распределяются между тремя-четырмя охранниками, которые охраняют школы, детские сады. Кроме того с этих средств мы должны заплатить налоги, а также купить форму, оборудование для сотрудников. Получается зарплата на каждого порядка 70 тысяч, люди за эти деньги работать не хотят», — говорит Уалихан Адаев, председатель ассоциации охранных агентств.

По словам руководителя гороно, охранных агентствам в год на одну школу выделяется 3,5 миллиона тенге. Госзаказ выдается на основе конкурса, и победителем становится тот кто предложит более низкую цену. При этом стоимость услуг на будущий год закладывается исходя из предудыщего.

«По итогам сегодняшней встречи с представителями охранных агентств мы пока договорились только об одном, со своей стороны как руководитель управления я буду обсуждать этот вопрос детально со своими коллегами с управления государственных закупок с юристами с руководителями организаций образования. Надеюсь мы придем к общему мнению которое устроит обе стороны», — говорит Нургуль Шамгшиева, руководитель управления образования Шымкента.

Как говорят в ассоциации охранных агентств, школы и детсады зачастую охраняют люди предпенсионного возраста и пенсионеры, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Молодежь за такую зарплату идти работать отказывается.