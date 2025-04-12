Шымкент станет новым авиахабом

Прямые рейсы из Шымкента в Сеул, Мюнхен и Будапешт могут появиться в ближайшее время — переговоры с иностранными партнёрами в активной фазе. Планируется также увеличить количество вылетов по традиционным международным направлениям. Всё это стало возможным после открытия нового терминала.

Аэропорт — первое, что видит человек, прилетая в город. Шымкент теперь встречает гостей по-новому: здесь завершили строительство современного терминала. Его площадь — 39 тысяч квадратных метров. Он в разы вместительнее старого. 25 эскалаторов, 14 лифтов, перрон на 10 самолётов, 6 телетрапов и способность пропускать 2000 пассажиров в час — всё это стало возможным благодаря частным инвестициям — 24 миллиарда тенге.

Удобное расположение рядом с границей, железные дороги и автомагистрали делают Шымкент важным логистическим узлом. Расширение аэропорта открывает новые перспективы и для грузоперевозок.

Даулет Хамзин, заместитель директора «Международный терминал Шымкент»: «В планы входит строительство второй взлётно-посадочной полосы, строительство большого центра технического обслуживания воздушных судов, а также развитие cargo-перевозок. Именно мультимодальных cargo-перевозок. Мы планируем уже в этом году начать строительство второй взлётно-посадочной полосы и cargo-терминала для обслуживания судов».