План «Перехват» объявили в Туркестанской области

На поиски сбежавшего мужчины, которого подозревают в краже направлен весь личный состав ДП Туркестанской области. Объявлен план «Перехват», передает OTYRAR.

Побег из Сарыагашского РОП произошел 11 июня. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также ЛОП на транспорте и ПС КНБ РК»,-говорится в официальном сообщении.

Полицейскими продолжаются поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.