В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее 16-летняя дочь.

Со слов женщины, ее несовершеннолетняя дочь под предлогом, что идет в школу, вышла из дома и до сих пор не вернулась. Вначале они попытались самостоятельно найти пропавшую девушку, искали ее у родственников, однако поиски оказались безуспешными. Только на следующий день родители обратились к полицейским с просьбой о помощи. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к поискам пропавшей школьницы.

На поиски пропавшей 16-летней девушки, ученицы 11 класса, задействовали сотрудников криминальной полиции и участковых инспекторов. Чтобы установить местонахождение подростка, полицейские опросили очевидцев, таксистов и случайных прохожих, которые могли видеть ее или владеть какой-либо информацией. Также оперативники внимательно проверили страницы социальных сетей пропавшей девушки для установления круга ее знакомых.

Благодаря проведенному комплексу оперативно-розыскных мероприятий, опыту и проявленным профессиональным навыкам, сотрудники Сарыагашского РОП в течение суток обнаружили 16-летнюю девушку на одной из улиц Шымкента. Как выяснилось, девушка, расстроенная тем, что ее близкие запретили гулять в другом городе, вместе со знакомым парнем, никому не сказав, уехала в мегаполис. В итоге, стражи порядка привезли девушку домой и благополучно передали ее родителям живой и здоровой.

В свою очередь, родители найденной девушки выразили свою благодарность сотрудникам полиции Сарыагашского РОП, которые оперативно нашли и вернули их несовершеннолетнюю дочь домой живой и здоровой.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям быть внимательными, научить своих детей не выходить из дома без разрешения взрослых, а также прислушаться к проблемам ребенка и наладить с ним дружеские отношения. Если же кто-то из членов вашей семьи или родственников пропал без вести, то незамедлительно обращайтесь по телефону 102.