Родители в Казыгуртском районе против сноса корпуса школы-лицея

Жители Казыгуртского района просят оставить корпус здания школы-лицея. Родители уверяют, корпус, в который их хотят перевести, находится на отшибе.

Им неудобно до него добираться. А в местном управлении считают что здание ветхое и его нужно снести.

«Сюда ночью отправляют людей, чтобы они ломали стены. Чтобы здание было больше похожим на аварийное, и отправляют они специально ночью, чтобы никто не видел», — говорит Диля Жорабекова, многодетная мама.

Жители Казыгуртского района просят оставить корпус школы-лицея имени Каныша Сатпаева. Они уверяют, судьбу учебного корпуса решили местные чиновники. Здание признали аварийным и намерены снести. А 300 учащихся с нулевого по третьи классы, вместе с педагогами решили перевести в главный корпус.

«Детей сюда привозят с разных точек Казыгурта. Почему? Потому, что здесь работают профессионалы. Здесь нашим детям проводят дополнительные занятия и ни тиына не берут. Наши дети уже сегодня говорят, что хотят добиться высот в жизни«, — говорит Диля Жорабекова, многодетная мама.

«Я считаю что здесь рейдерский захват идет. Сейчас такая мода идет, здание, расположенное в центре, называют золотым квадратом. Вот на этот золотой квадрат и позарились чиновники. А то, что родители не хотят отпускать детей в школу на отшибе и то, что педагоги могут остаться без работы никого не волнует», — говорит Алмаш Нурсеитова, председатель попечительского совета.

Здание было построено в пятидесятых годах прошлого столетия. Чиновники из района утверждают, что оно ветхое и в нём находиться опасно. Есть и соответствующее заключение экспертов.

«Мы планировали ремонт школы. Для того чтобы нам выделили средства и провели экспертизу. Вот только в заключении сказано, что там небезопасно. Управление строительства подало на нас в суд и по его решению объект нужно снести. А детей и педагогов переселить в главный корпус. Мест там достаточно, и дети должны учиться в хороших условиях. Сам участок также останется на балансе школы имени Сатпаева», — говорит Алия Егизбекова, и.о. руководителя отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района.

Родители школьников не намерены отдавать здание без боя. Они готовят сразу несколько писем в генеральную прокуратуру, антикоррупционную службу и администрацию президента.